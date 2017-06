Apple Karten: Kommen bald 3D Ansichten für neuartiges Streetview?

Apple-Autos scheinen derzeit Kameras für 3D-Straßenansichten an Bord zu haben.

Dass Apple mit Autos vor allem durch die USA und Europa fährt, um Straßendaten für Apple Karten zu sammeln, ist schon länger bekannt – es gibt sogar eine Informations-Webseite, auf der Ihr sehen könnt, wann sie in welchen Städten sind. Nun wurde aber ein Video eines solchen Autos aufgenommen, das neue Fragen aufwirft.

Ein Mitarbeiter von Mashable hat einen der Wagen erwischt und ein Standbild aus der Video-Aufnahme gemacht. Dies zeigt ein besonderes Kamera-System auf dem Autodach, das nicht nur für kartografische Daten, sondern auch Fotos geeignet zu sein scheint.

Es ist in alle Himmelsrichtungen auf die Straße und sogar in die Luft gerichtet. So könnten 3D-Informationen gesammelt werden, die für Street View Ansichten genutzt werden können. Aber: Das Kamera-Equipment kann noch mehr.

Velodyne LIDAR-Sensoren – für detaillierte 3D-Infos?

Denn beim genauen Hinsehen handelt es sich bei den Geräten auf den Ecken der Konstruktion um Velodyne LIDAR Sensoren. Diese Geräte mit 3D-Sensoren sind modernstes Hightech und werden normalerweise für selbstfahrende Autos verwendet, die sich mit ihnen orientieren. In den Maps-Wagen von Apple sitzen aber Fahrer.

Deutlich realistischere Straßenansichten möglich

Heißt im Umkehrschluss: Die Sensoren könnten statt Steuerungs-Infos in Apples Fall Karten-Daten in 3D über die Umgebung sammeln, die mit den Foto-Aufnahmen zu einem neuartigen 3D-Kartensatz zusammengesetzt werden könnten. Sollte diese Deutung wahr sein, könnte Apple dadurch eine deutlich realistischere Straßenansicht als Google erzeugen.