Apple: Eine Milliarde US-Dollar Anleihen für 100 % Umweltschutz

Mithilfe neuer Anleihen will Apple bald nur noch mit erneuerbaren Energien arbeiten.

Es ist ein starkes Zeichen nach dem Ausstieg der US-Regierung aus dem Pariser Klimaschutzabkommen: Wie Bloomberg berichtet, hat Apple eine Milliarde US-Dollar Anleihen in den USA aufgenommen, um das Unternehmen noch klimafreundlicher zu machen.

850 Milliarden davon sollen in den Bau einer Megawatt-Solaranlage in der Nähe von San Francisco gehen. Aber auch Wasserkraft- und Biogas-Projekte in anderen Bundesstaaten sollen von den Anleihen profitieren.

Das Ziel: 100 Prozent Arbeit mit erneuerbaren Energien

Damit soll das selbstgesteckte Ziel erreicht werden, dass 100 Prozent aller Firmen-Teile inklusive Zulieferer durch erneuerbare Energien mit Strom versorgt werden sollen.

Bis 2027 muss das Geld an die Gläubiger zurückgezahlt werden. Erst im vergangene Jahr hatte Apple 1,5 Milliarden US-Dollar Anleihen für Umwelt-Projekte aufgenommen – was den erneuten Schritt mit noch mehr Schulden für einen effizienteren Umstieg noch beeindruckender macht.