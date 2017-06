App Store: Apple zahlt mehr als 70 Milliarden Dollar an Entwickler

Apple vermeldete gerade neue offizielle Rekordzahlen aus dem App Store.

Das Unternehmen hat seit dem App-Store-Start im Jahr 2008 inzwischen rund 70 Milliarden US-Dollar an Entwickler ausgezahlt.

In den letzten 12 Monaten ist die Zahl der Downloads demnach um rund 70 Prozent angestiegen. Auch die Abos in Apps liegen mit 58 Prozent im Plus im Vergleich zum Vorjahr.

Verantwortlich sind dafür laut Apple auch Blockbuster wie Pokémon GO und Super Mario Run. Auch die Kategorie Foto/Video sei besonders stark nachgefragt.

Als weitere „herausragende Markteinführungen“ nennt Apple unter anderem die Apps CancerAid, SPACE by THIX, Vanido, Havenly und Ace Tennis.

Phil Schiller, Senior-Vizepräsident Worldwide Marketing von Apple, sagt dazu: