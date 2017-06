App-Mix: Procreate bereit fürs neue iPad und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Framed: Das „Krimi-Puzzle“ ist eine beliebte Premium-App, die normalerweise mit 5,49 Euro zu Buche schlägt, für kurze Zeit kommt Ihr nun gratis zum Zug.

Procreate: Das mächtige Zeichen-Werkzeug für das iPad/iPad Pro ist seit heute auf das neue iPad Pro mit 10,5″ vorbereitet:

„This release is fully optimized for the new iPad Pro’s ProMotion technology with a refresh rate of 120Hz. Procreate feels blazingly fast and silky smooth.“