App-Mix: Neuer YouTube Rekord und viele Rabatte zum Wochenende

YouTube: Wie CEO Susan Wojcicki laut einem Bericht von TechCrunch auf der VideoCon sagte, hat YouTube mittlerweile rund 1,5 Milliarden eingelochte User im Monat – ein einmaliger Rekord.

Pokémon GO: Das angekündigte Update mit den neuen Arenen ist da. Sie verfügen über sechs Plätze für Pokémon zum Kämpfen, die mit Beeren gefüttert werden müssen, um bei Laune zu bleiben.

Mein o2: Kunden des Mobilfunk-Anbieters können in der App jetzt auch Multicard-Einstellungen verwalten, direkt in der App ihre Rufnummer beim Telefon-Wechsel mitnehmen und einiges mehr. (danke Alexander)

Vainglory: Version 2.6 des Rollenspiels stellt Paladin Grace als neue Heldin vor. Neben neuen Skins könnt Ihr dank einer Sommeraktion auch viele Boni abstauben.

Telepaint: Als Apples Gratis-App der Woche ist der bunte Puzzle-Platformer erstmals komplett gratis zu haben.

Periscope: Kanäle können jetzt mit den neuen Super-Herzen unterstützt werden, die mehr Münzen kosten.

IFTTT: Applets der Automations-App sind nun in der Lage, Internet-Anrufe triggern, mit Apples Health-App kommunizieren und vieles mehr.

Yodanji – The Roguelike: Das Retro-RPG aus Japan kann jetzt auch mit Controller gesteuert werden.

Footy Golf: Eine neue Welt, die im Weltraum spielt, wurde zusammen mit zusätzlichen Upgrades, mit der Ihr alle Bälle benutzen könnt, hinzugefügt.

The Escapists: In der neuesten Version des Rollenspiels brecht Ihr aus dem legendären Gefängnis Alcatraz aus.

djay: Das Mixing-Tool für digitale DJs wurde auf die neuesten iPad Pro Modelle optimiert und wurde im Bereich des Looping-Features und der MIDI-Steuerung verbessert.

App des Tages

NotePlan: Professionelle User können mit dieser App Notizen und Kalendertermine erstellen und mit der Markdown-Sprache formatieren.

Die besten Apps für Euer perfektes Wochenende

Warhammer 40,000 Dawn of War III: Feral Interactive hat die dritte große Episode der Warhammer-Serie für den Mac veröffentlicht. Das 30 GB schwere Game bietet ein Grafikfeuerwerk in Schlachten mit futuristischen Monster-Kriegern.

Starsceptre: Mit einfacher Steuerung werden hier Raumschiffe aus dem Weg geräumt, um die Galaxie zu retten.

The Little Acre: Dieses Rollenspiel entführt Euch ins Irland der 50er Jahre und erzählt mit animierter Grafik eine Geschichte von Vater und Tochter, die nach ihrem lange vermissten (Groß-)Vater suchen.

Cubiques: Elegant gestaltet liefert Euch Cubiques 60 isometrische Puzzle-Level – mit einfachem Gameplay, deutsch lokalisiert und mit entspannender Hintergrundmusik.

Newton Gravity: Ebenfalls mit ansprechendem Level-Design kommt dieser Puzzler daher, bei dem Ihr die Schwerkraft manipuliert.

Mystery at Woodbrook Hall: Grusel-Fans dürften an diesem Game, bei dem ein Mysterium in Such-Rätseln aufgelöst werden soll, schnell ihren Gefallen finden.

Hey Wingman: In diesem Spiel könnt Ihr anhand einer witzigen Geschichte rund um eine widerspenstige Braut und ihrem Bräutigam lernen, was es bedeutet, als Wingman einem Kumpel bei seiner Beziehung zu helfen.

Carrier Deck: Diese höchst detaillierte Simulation lässt Euch erleben, was es bedeutet, einen Nuklear-Kreuzer der US Army zu steuern.

Figura – Geometric Puzzle: Abgedrehte, im echten Leben kaum realisierbare geometrische Formen stellen Euch vor komplexe Herausforderungen.

Cash Cow: Der iOS Klassiker wurde komplett umgearbeitet und bietet nun auf die neuesten iOS-Versionen optimierten Match-3 Spaß mit einer Kuh als Hauptcharakter.

Age of Rivals: Mit Strategie und Schnelligkeit wird in diesem Spiel eine antike Zivilisation aufgebaut und mit Kriegern verteidigt.

Run Frankie Run: Dieses trashige Retro-Spiel lässt Euch einen leicht verzweifelten Hund mit Träumen vom großen Reichtum durch Großstadt-Level steuern.

Panthera Frontier: Im Fantasy-Spiel Panthera Frontier erstellt Ihr als Tier-Kapitän ein Raumschiff und erkundet damit das All.

SEGA Klassiker: Bereits in unserer zugehörigen News vom heutigen Morgen haben wir auf die neuen Retro-Spiele von SEGA hingewiesen. Aber natürlich schließt das nicht aus, auch an dieser Stelle noch einmal ihre Einzigartigkeit zu betonen.

Code Karts: Auf Vorschulkinder ausgerichtet, ermöglicht diese App das Lernen von Programmier-Grundlagen mit Hilfe von Befehlen für fahrende Autos.

Codex of Victory: Auf diversen Planeten erstellt und regiert Ihr in diesem rundenbasierten Scifi-Spiel Weltraumkolonien.

Physics Overdrive: Dieses Auto-Game kommt ohne viel 3D-Grafik aus – macht als abgedrehtes Physik-Game aber dennoch viel Spaß.

Disco Mazes: Die Runden dieses Musik-Spiels, bei dem zu schnellen Rhythmen Gems eingesammelt werden, scheinen einem leicht abgeschwächter LSD-Trip entsprungen zu sein.