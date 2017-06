App-Mix: iOS 11 versteht Gmail besser und viele Rabatte zum Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Spar-Bundle, nur heute

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

Fortnite: 2015 wurde das Spiel von Epic Games angekündigt, nun wird es im Juli endlich offiziell für den Mac erscheinen. Ein Trailer soll Euch hier noch einmal an die hervorragende Grafik des Überlebens-Fighters mit vielen Charakteren erinnern:

TorAlarm: Mit einem neuen News-Feature versorgt Euch die Liveticker-App ab jetzt auch mit Nachrichten rund um Euren Lieblings-Club und die diversen Fußball-Ligen.

Pokémon GO: Zum ersten Geburtstag des AR-Spiels hat Entwickler Niantic ein großes Update angekündigt. Dies bringt neue Monster vom Typ Eis und Feuer, neue Glückseier und sogar einen weiteren Spielmodus.

Pokémon GO Spiele universal (26062) 277 MB Gratis

Amazon Prime Video: Bald werden auch ältere Generationen des Apple TV Support für den Streaming-Dienst erhalten. Dies bestätigte Amazon auf Twitter.

Googlemail: Wie 9to5Mac berichtet, erhalten Googlemail-User in iOS 11 endlich Push-Benachrichtigungen ohne Verzögerung, sobald für diese in den Mail-Einstellungen „automatisch laden“ eingestellt ist. Später eintrudelnde Hinweise auf neue Mails waren bislang bei vielen Nutzern ein erhebliches Problem.

Spotify: Mit einer automatisch generierten Sommer-Playlist, die den Titel „Dein Sommer-Flashback“ trägt, erhalten Spotify-Kunden ihre 30 in den vergangenen Jahren am meisten gehörten Tracks in einer Hitliste für die kommenden schönen Wochen.

Spotify Music Musik universal (168008) 126 MB Gratis

TurboScan Pro: Großes Update für die Universal-App – Version 2.8.5 integriert Touch-ID-Sperre, flexiblere Doc-Größen, Auto-iCloud-Upload und einen neuen Kamera-Zoom. Was leider noch fehlt: OCR. Wäre schön, wenn eines der nächsten Updates das nachreichen würde.

App des Tages

Race for the Galaxy haben wir heute zur „App des Tages“ gekürt: Mit diesem Strategie-Kartenspiel in digitaler Ausführung dürften vor allem Space-Fans viel Freude haben.

Neue Apps für Euer perfektes Wochenende

Slicing: Das neue Minispiel von Ketchapp lässt 2D-Formen fliegen, die Ihr passend mit einem Fingerwisch zerteilen sollt.

Slicing Spiele universal Keine Bewertungen 79 MB Gratis

Batch Convert: Hierbei handelt es sich um eine neue App, die Euch dabei hilft, viele verschiedene Live Photos, Videos und GIFs zu bearbeiten und in diverse Formate zu konvertieren.

Dead Age: Dieses rundenbasierte Premium-Spiel beschwört eine Zombie-Apokalypse herauf, die Ihr überleben müsst, um zu bestehen.

Dead Age Spiele universal Keine Bewertungen 673 MB 3,49 €

Landwirtschafts-Simulator 18: Über 50 Bauernhof-Maschinen zum Ernten einer Vielzahl von Lebensmitteln stehen in der neuesten Ausgabe des Simulator-Games bereit. Die optimierte Grafik zeigt mehr ihrer Details – und auch lebensechtere Modelle Eurer Tiere und Mitarbeiter.

Super Nano Jumper: Im Retro-Look durchlebt Ihr hier mit Eurem kleinen, automatisch rennenden Pixel-Helden 75 Level in vier Welten.

Mushroom Heroes: Ebenfalls etwas in Richtung Vintage-Gameplay gehend, liefert Euch diese Neuerscheinung neben Platformer-Action auch noch komplexe Puzzle, die es zu lösen gilt.

Mushroom Heroes Spiele universal Keine Bewertungen 166 MB 0,99 €

The Quest – Thor’s Hammer: Hierbei handelt es sich um eine von der nordischen Sage über den Gott Thor beeinflusste Erweiterung des rundenbasierten Fighter-Abenteuers „The Quest“, in der Euch mythologische Monster und Rätsel erwarten.

Astro Crash: Wer auf der Suche nach einem verrückten Arcade-Spiel ist, wird hier in dieser Woche definitiv fündig. Mit einfachem Gameplay jagt Ihr abgedrehte Raumschiffe durchs All – zu Musik der 60er.

Astro Crash Spiele universal Keine Bewertungen 173 MB Gratis

Who am I – The Tale of Dorothy: Ihr erlebt hier die Geschichte des 14-jährigen Schulmädchens Dorothy, die eine dunkle Vergangenheit hat, welche wieder hervorbricht. 300 Entscheidungen, von denen jede einzelne das Ende mitbestimmt, pflastern den Weg durch die Story.

Pocket Claw: Eltern und ihre noch nicht ganz so alten Kids dürften an diesem Physik-Puzzler, in dem es über 150 Spielsachen zu sammeln gilt, ihre Freude haben.

Pocket Claw Spiele universal Keine Bewertungen 79 MB Gratis

Art of Conquest: Dieses Online-Spiel voller Zauberer, Monster, Zwerge und anderer Fantasy-Wesen kombiniert strategisches Rollenspiel mit Multiplayer-Action.

Art of Conquest Spiele universal Keine Bewertungen 367 MB Gratis

Telltales Guardians of the Galaxy: Ab sofort könnt Ihr in der Action-App jetzt die zweite Episode laden.

Blocky Pirates: Die Macher von Blocky Raider haben ein neues One-Tap-Arcade-Spiel in den Store gebracht. Ebenfalls gelungen, einfach zu verstehen und hart zu meistern.