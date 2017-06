App-Mix: Big Mac Pokémon und viele Rabatte zum Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

King Rabbit: Die Rubinsammlung liefert neue Level für das hervorragende Logik-Puzzle, außerdem gibt es mehr Leaderboards und Ergebnis-Statistiken.

King Rabbit Spiele universal (138) 104 MB Gratis

Spark: Eine neue Suchfunktion erlaubt Euch, Mails schneller zu finden. Darüber hinaus wurden viele Bugs, darunter ein Problem beim Yahoo-Login und mit dem Kennzeichen-Symbol, in den Einstellungen behoben.

Rayman Adventures: Wenn Ihr Eure Version des Spiels aktualisiert, könnt Ihr das neue Event „Fiesta-Rad“ spielen. Hier sind auch neue Items zu entdecken.

Rayman Adventures Spiele universal (1623) 417 MB Gratis

SoundCloud: Der Musikdienst ist jetzt auch für die Xbox verfügbar. Im Video zeigen wir Euch die grundlegenden Features.

Pokémon GO: In Japan können User des Spiels jetzt zu gesponserten Orten gehen und dort spezielle Pokémon fangen oder Items finden. Wie TechCrunch berichtet, erhält Entwickler Niantic bis zu 50 US-Cent pro Besucher von Sponsoren wie McDonald’s. Bei zweistelligen Userzahlen eine gute Einnahmequelle für Niantic.

Pokémon GO Spiele universal (26056) 277 MB Gratis

Euclidean Lands: Unsere App des Tages von 14.03. hat nun eine deutsche Übersetzung und diverse Bugfixes erhalten:

Bejeweled Stars: Ein Update des Puzzle-Hits liefert dank der Episode „Jungle Run“ 15 neue Level.

Bejeweled Stars Spiele universal (360) 154 MB Gratis

LINE: Mit der neuesten Version des Messengers könnt Ihr direkt in der App Videos ansehen, die Euch Chat-Partner schicken. Außerdem können Timeline-Posts nun mit Farben und Textanimationen versehen werden.

LINE Soziale Netze universal (1446) 202 MB Gratis

App des Tages

Quarterquest haben wir heute zur App des Tages gekürt: Die deutsch lokalisierte Anwendung bietet spannende Entdeckungs-Touren durch Städte wie Berlin, Hamburg, Wien, Münster oder Lübeck – mehr Details hier bei uns:

Quarterquest Reisen iPhone Keine Bewertungen 38 MB Gratis

Die besten neuen Apps für Euer perfektes Wochenende

Bauernroulette: Aus der deutschen Schmiede Cape of Good Games kommt dieses Geschicklichkeitsspiel, das entfernt an das entsprechende Brettspiel-Pendant aus den 60er/70er Jahren erinnert.

Bauernroulette Spiele universal Keine Bewertungen 60 MB Gratis

Predynastic Egypt: Das neue rundenbasierte Simulationsspiel entführt Euch ins alte Ägypten. Mit realitätsnahen Karten verwaltet Ihr die Gesellschaft der Ägypter von den Anfängen bis in die Hoch-Zeit.

Predynastic Egypt Spiele universal Keine Bewertungen 768 MB 5,49 €

Crazy Taxi Gazillionaire: Das SEGA-Kult-Game Crazy Taxi geht – deutsch lokalisiert – in die nächste Runde. Schon länger von uns angekündigt, müsst Ihr in diesem Aufbauspieler auf wilden Fahrten ein Taxi-Unternehmen in die Erfolgsspur bringen. Untermalt von knackigen Sounds der Band The Offspring.

Oh…Sir! The Hollywood Roast: 2016 bereitete uns der Vorgänger dieses Spiels, in dem sich Figuren gegenseitig so elegant wie möglich beleidigen, viel Freude – nun ist es im Hollywood-Gewand und mit Parodien vieler Stars zurück.

The Night Shift: Als unschuldige Aushilfe im Supermarkt werdet Ihr in Eurer Nachtschicht von Zombie-Horden angegriffen. In dem Shooter-Gameplay im Retro-Design müsst Ihr die Attacken abwehren, so gut es geht.

Stolen Thunder: Noch verrückter, weil einzigartiger ist das Konzept dieses Puzzlers mit Action-Elementen. Es basiert auf vielen unterschiedlichen, länglichen Feldern, die mit bestimmten Bedingungen untereinander verbunden werden sollen – es gibt aber auch abzuschießende Gegner. Die App gibt es kurze Zeit zum Startpreis von 1,09 Euro.

Monstergotchi: FDG Entertainment, die Macher von Oceanhorn, präsentieren in dieser Woche ein neues Spiel, in dem mit Baum-Vogel-Wolfshybriden gegen den bösen Zauberer Zaralor gekämpft wird.

Monstergotchi Spiele universal Keine Bewertungen 305 MB Gratis

Level 24: Hier wird im Schiebepuzzle-Stil von Games wie 2048 sowie mit 3D-Touch-Gesten eine Zivilisation aufgebaut – entlang deren Entwicklungsweg Ihr verschiedene reale Charaktere freischalten könnt, darunter Marilyn Monroe und sogar Steve Jobs.

Level 24 Spiele universal Keine Bewertungen 290 MB 1,09 €

Gatecrasher: Das Spiel besteht aus rasenden 3D-Leveln, durch die Ihr ein Raumschiff mit einfacher Steuerung nach links und rechts navigiert.

Gatecrasher Spiele universal Keine Bewertungen 48 MB Gratis

Castleparts: Aus der Vogelperspektive erbaut Ihr die schönsten und sichersten Schlösser, die die Welt je gesehen hat.

Castleparts Spiele universal Keine Bewertungen 86 MB 3,49 €

Epic Little War Game: Der Name ist Programm – denn es stehen viele Einzel- sowie Ko-op-Missionen und zahlreiche andere Sonder-Spielrunden mit Schlachtsimulationen bereit.

Draw a line adventure: Das Abenteuer in diesem Spiel durchlebt Ihr in den 36 Leveln dadurch, dass Ihr den Weg Eurer Figur in den einzelnen Passagen mit einer passgenauen Linie vorzeichnet.

Bouncy Hoops: In verschiedenen Szenerien, darunter Straßenfelder und Strände, stellt Ihr Euer Basketball-Können gegen KI-Gegner unter Beweis.

Bouncy Hoops Spiele universal Keine Bewertungen 98 MB Gratis

Yankai’s Peak: Einen „Liebesbrief an die Pyramidenform“ nennt der Entwickler diese Neuerscheinung. Zum Start erhaltet Ihr das Game für kurze Zeit 33 Prozent günstiger.

Neighbors from Hell – Season 1: THQ legt mit diesem Game eine App mit Story-Elementen von Big Brother vor. In 14 Episoden beteiligt Ihr Euch an einer Spionage-Aktion im Haus der Nachbarn des Protagonisten.

Dark Romance – Der Fluch von Blaubart: Im neuesten Wimmelbild-Spiel von Big Fish Games helft Ihr dem Liebespaar Rachel und Richard aus den Fängen des Bösewichts Blaubart zu entkommen.

UnBlock The Red Ball Pro: Hier bekommt Ihr ein Schiebepuzzle geliefert, das auch ein vertracktes Labyrinth-Spiel ist. Ihr müsst eine rote Kugel sicher durch die Level steuern.

Jellyban: Mit erfrischender Grafik liefert Euch diese Neuerscheinung viele knifflige Sokoban-Schiebepuzzle.