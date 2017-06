App des Tages: Wally Papes – Live Photos als Wallpaper

Wally Papes ist eine Wallpaper-App, die Euch Live Photos anbietet.

Live Photos sind nicht nur in der Galerie eine tolle Sache. Auch als Hintergrund können sie eingesetzt werden.

Unsere heutige App des Tages beinhaltet eine noch übersichtliche Sammlung gelungener Live-Photos-Motive, die für den Einsatz als Hintergrundbild gedacht sind.

Live Photos vom Profi-Fotografen als Hintergrundbild

Dabei handelt es sich um eine Sammlung des NaturFotografen Dave Gorum. Er zeigt auch auf seiner Website einige schön animierte Bilder.

Die Funktionsweise der App ist einfach erklärt: Wunsch-Foto auswählen, mit einem Klick herunterladen und in den Systemeinstellungen als Hintergrundbild festlegen. In Zukunft soll die Auswahl an verfügbaren Bildern natürlich auch noch weiter wachsen (für iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Pro).