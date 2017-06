App des Tages: Trail of Treasures – Schatzsuche a la Pokémon GO

Trail of Treasures ist ein neues GPS-basiertes Abenteuerspiel.

Ähnlich wie auch in Pokémon GO verleitet unsere heutige App des Tages Euch dazu, mit dem Smartphone in der Hand das Haus zu verlassen und die Umgebung zu erkunden.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Schatzsuchers, der sich seine Abenteuer finanziert, indem er Rohstoffe sammelt und diese verkauft, beziehungsweise zu Ausrüstung verarbeitet.

Erstere sind jedoch nach Terrains und Umgebungen aufgeteilt – Ihr findet also nicht überall alle davon.

Trail of Treasures: Raus an die frische Luft auf Schatzsuche

Die eingenommenen Münzen werden dann in Schatzkarten investiert, die Euch verraten, wo Ihr die Schätze finden könnt. Fortschritt lässt sich in praktisch allen Aspekten des Spiels nur machen, indem Ihr herumlauft – nur auf der Couch sitzen und aufs Display tippen, das bringt Euch nicht weiter.

Aktuell arbeiten die österreichischen Indie-Entwickler daran, Multiplayer-Funktionalitäten zu integrieren. Dann geht Ihr mit Euren Freunden auf Schatzsuche oder fordert sie zum Wettkampf heraus. Aber auch jetzt lohnt unsere App des Tages bereits den Download, das Wetter ist 1a und die Schatzsuche kann starten…