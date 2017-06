App des Tages: The Lenz – die Gorillaz sind los (Video)

Die Gorillaz und Telekom Electronic Beats experimentieren in The Lenz mit AR.

Mit der kostenlosen Anwendung, die wir heute zur App des Tages gekürt haben, wird die Rückkehr der Kult-Band nach sieben Jahren Abstinenz vom Musik-Geschehen gefeiert.

Bei der Nutzung des Programms dreht sich alles um die Farbe Magenta. Denn überall, wo Ihr Magenta seht, ist das Programm in der Lage, die Welt um Euch herum zu verändern.

Richtet Ihr nämlich dann die Kamera Eures iPhones auf magentafarbene Elemente wie T-Shirts, Plakate oder auch einfache Zettel, werden sie in The Lenz um sichtbaren Gorillaz-Content bereichert.

Das können Grafiken oder Videos sein, es gibt aber auch Musik- und Video-Inhalte. Verschiedene Oberflächen und andere Aufenthaltsorte generieren dabei auch verschiedene Inhalte. Es lohnt sich also, immer wieder unterwegs die App zur Hand zu nehmen.

Live-Mitschnitte und Streams von Konzerten im Juni

In diesem Monat werden darüber hinaus auch Live-Mitschnitte und Streams von Konzerten der Band, unter anderem auch aus Köln, in der App bereitstehen.

Und da es diese Aufnahmen nirgendwo so einfach wie in The Lenz zu sehen gibt, dürfte spätestens das ein Grund für Gorillaz-Fans sein, sich die App direkt zu laden. (ab iOS 9.3, ab iPhone 4S, deutsch)

Die besten Alben der Gorillaz: