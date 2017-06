App des Tages: Lock’s Quest im Video

Unsere heutige App des Tages ist der spannende Puzzler Lock‘s Quest.

Vor etwa achteinhalb Jahren erschien der Titel erstmals – damals für Nintendo DS. Dort zählt er nach wie vor zu meinen absoluten Favoriten. Jetzt haben die Macher das Game für Mac, PC und Konsolen neu aufgelegt.

Die Story handelt von Lock, der an wechselnden Standorten gegen eine angreifende Roboter-Armee ankämpft. Jede Runde besteht dabei aus zwei Phasen.

Nintendo DS-Klassiker Lock’s Quest neu für Mac

In der ersten errichtet Ihr Wälle, Fallen und Kanonen, die die Gegner aufhalten sollen. In der zweiten Phase greifen die Roboter dann an und Ihr habt alle Hände voll damit zu tun, sie zu bekämpfen und die Bauwerke zu reparieren, die Schaden nehmen.

Unterschiedliche Gegner-Typen verlangen auch unterschiedliche Taktiken. Die Story, die zwischen den Kämpfen erzählt wird, ist spannend und packend erzählt. Die Entwickler haben auch einen neuen Endlos-Modus eingefügt, in dem Ihr so lange gegen die Roboter-Armeen ankämpft, bis Ihr die Stadt nicht mehr halten könnt.