App des Tages: Level 24 im Video

Level 24 ist ein neu erschienenes Puzzle-Game für iOS.

Täglich entscheidet sich die iTopnews-Redaktion für eine neue App des Tages. Die neue Anwendung, die wir am heutigen Keynote-Tag zu unserer App des Tages gekürt haben, bietet ein Match-3-Gameplay, das auch an Spiele wie Threes! erinnert.

Auf Eurem Spielfeld befinden sich verschiedene Gebäude in drei Farben. Liegen diese nebeneinander, können sie zusammengefasst und so in einen wertvolleren Status gehoben werden. In höheren Level kommt dann noch eine vierte Farbe hinzu, was das Spiel noch herausfordernder machen.

Level 24: Neues Spiel erinnert an Threes!

Abgesehen davon verhält sich die vierte Farbe nicht mehr so, wie die ersten drei – sie kann nämlich nur einmal zusammengefasst werden. Euer Ziel ist es, auf diese Weise auf ein Feld mit dem Level 24 zu kommen.

Nach und nach schaltet Ihr unterschiedliche Helden frei, die Euch mit bestimmten Fähigkeiten weiterhelfen. Zusätzlich und unabhängig davon dazu habt Ihr noch drei Powerups zur Verfügung, die Euch aus der Klemme helfen können. Dem sehr gelungenen Spiel liegt außerdem ein iMessage-Sticker-Paket bei.