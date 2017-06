Anker macht AirPods Konkurrenz: Zolo Liberty+ für 95 Euro

Anker hat mit „Zolo“ eine neue Marke gelauncht – samt erstem spannendem Produkt.

Die Ohrhörer Zoto Liberty+ kosten nur 99 Dollar (etwa 95 Euro) und erinnern in Form und Funktion an die AirPods von Apple (179 Euro/hier ansehen). Anker will den Cupertino-Ohrhörern wohl Konkurrenz machen.

Anker verwendet eine spezielle Membran

Zolo Liberty+ ist dabei ein Paar kleiner Bluetooth-Kopfhörer mit erstaunlichen Technologien. Anker verwendet eine Membram aus Graphen – hier weitere Infos zu Graphen.

Dieses Material soll für eine optimale Klang-Qualität des Zolo Liberty+ sorgen. Auch auf die Passform legt Anker besonderen Wert. Das Gadget soll natürlich nicht aus den Ohren fallen, erst recht nicht beim Sport. Außerdem bewirbt Anker „die längste Akkulaufzeit aller Ohrhörer“.

Dank einer speziellen Bluetooth-Antenne soll die Verbindung mit dem Smartphone „stabiler als bei der Konkurrenz“ sein (wobei unsere AirPods-Verbindung bisher immer stabil war). Anker setzt auf Bluetooth 5.0 und LDS-Technik. Auch Audio-KI (Künstliche Intelligenz) wird verbaut.

Finanzierung über Kickstarter

Das Besondere: Anker bringt die Zolo Liberty+ Ohrhörer nicht einfach so in den Handel, sondern sammelt auf Kickstarter für das angepeilte Ziel von 50.000 Dollar.

Die Summe wurde schon nach kurzer Zeit erreicht und deutlich überschritten, sie liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikel bei fast 1 Million Dollar. Ab einer Spende von 99 Dollar (95 Euro) sichert Ihr Euch die Zolo-Ohrhörer. Ausgeliefert wird weltweit und versandkostenfrei ab Oktober.