Angetestet: Elgato Thunderbolt 3 Dock

Erst seit wenigen Tagen ist das Elgato Thunderbolt 3 Dock im Handel erhältlich.

Wir haben uns das MacBook-Pro-Zubehör bereits angeschaut und ausführlich getestet.

zum Thunderbolt-3-Dock von Elgato

(299,95 Euro bei Amazon)

Das Einsatzgebiet

Das Elgato Dock erlaubt es Euch, diverse Geräte gleichzeitig mit dem MacBook Pro (oder einem Windows-Laptop) zu verbinden. macOS Sierra 10.12 oder neuer sowie ein Thunderbolt-3-Anschluss werden vorausgesetzt, beim PC benötigt Ihr Windows 10 oder neuer bzw. ebenfalls einen Thunderbolt-3-Anschluss.

Das Verbinden klappt ganz schnell, ohne große Bedienungsanleitungen bemühen zu müssen.

Euer MacBook Pro wird dabei mit einem einzigen Kabel geladen. Das gleiche Kabel bindet zwei 4K-Bildschirme mit ein (2x Thunderbolt 3 via USB-C).

Dazu ermöglichen gleich drei USB-3.0-Anschlüsse den Anschluss von Druckern, Festplatten oder anderer Peripherie. Im Dock findet Ihr außerdem einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für die Netzwerkanbindung, 1x Display (alles auf der Rückseite verbaut) bzw. auf der Vorderseite einen 3,5-mm-Kopfhörerausgang sowie einen 3,5-mm-Anschluss für ein Mikrofon.

Wer plant, gleich zwei 4K-Displays mit dem MacBook Pro zu betreiben, findet mit dem Dock die optimale Lösung.

Die Verarbeitung

Hier bleiben – wie wir es auch von anderen Elgato-Produkten kennen (wir nutzten auch den Vorgänger, das Thunderbolt-2-Dock) – keine Wünsche offen. Das Dock ist in Alu-Optik hochwertig verarbeitet und eine Zierde für jedes Office bzw. jeden Schreibtisch daheim im Arbeitszimmer.

Das tägliche Handling

Wichtiger aber ist natürlich die Funktionalität. Das Elgato Dock arbeitete in unserer ersten Test-Woche präzise und fehlerfrei, das darf man von einem Dock in dieser Preisklasse auch erwarten.

Sehr praktisch ist, dass das Dock für alle Einsatzmöglichkeiten den optimalen Ladestrom liefert: 85 Watt fürs MacBook Pro – mit wie gesagt nur einem Kabel, dass auch die Datenverbindung von MacBook Pro und Dock kontrolliert, dazu spendiert das Dock dem USB-C-Zubehör 15 Watt.

Über die USB-3.0-Anschlüsse laden wir unser iPhone und das iPad – und haben dazu eine Festplatte angebunden. Unseren USB-Stick packen wir einfach in den USB-Anschluss an der Vorderseite und haben ihn so auch schnell wieder abgezogen, ohne auf der Geräterückseite rumfummeln zu müssen.

Der Preis

299,95 Euro sind eine Hausnummer. Aber bei dieser Anschlussvielfalt und der Qualität des Produkts geht das aus unserer Sicht in Ordnung. Das Netzteil und ein 50 cm langes Thunderbolt-3-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Kurzum: Was hilft ein spartanischer ausgerüstetes Dock in Plastik-Optik für 50 Euro weniger? Nichts. Man ärgert sich später nur, dass man nicht zur Optimal-Lösung gegriffen hat…

Das Fazit

Das hochwertig verarbeitete Elgato Dock bietet MacBook-Pro-Besitzern eine extrem große Anschlussvielfalt mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten. Das Design passt perfekt zum MacBook Pro. Und die Option, gleich zwei 4K-Displays zu betreiben, ist ein weiterer Pluspunkt.

Wer die 300 Euro übrig hat, macht mit dem Elgato Dock alles richtig. Kabelchaos adé: Wir möchten das Dock nicht mehr missen. Bei Elgato selbst findet Ihr auch weitere Infos.