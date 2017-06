Angetestet: Eine Woche mit dem neuen 10,5″ iPad Pro

Seit einer Woche nutze ich jetzt das neue 10,5″ iPad Pro. Zeit für einen Erfahrungsbericht.

Womit beginnen Reviews neuer Produkte immer? Genau – mit den Specs. Ich fange aber einfach einmal andersrum an:

Das iPhone 6s Plus bzw. aktuell das iPhone 7 Plus ist mein Hauptgerät, nicht nur bei der täglichen Arbeit in der iTopnews-Redaktion, sondern auch privat. Ich sitze abends auf der Couch. Der Bildschirm ist mit seinen 5,5 Zoll sehr groß (auch wenn ich beim iPhone 8 einem 5,8″ nicht abgeneigt wäre).

Das Comeback

Ich widme mich dann also zu vorgerückter Stunde auf dem iPhone 7 Plus meist meiner derzeitigen Lieblings-Lektüre, abseits des Apple-Kosmos. Aktuell sind das die New York Times und neuerdings auch die Washington Post im Digital-Abo. Dazu eine Handvoll weiterer digitaler US-Zeitschriften, etwa die Entertainment Weekly. Ich lese auf dem iPhone 7 Plus – aber das Präsens ist seit letzter Woche falsch.

Ich las.

Das iPad hat bei mir ein Comeback gefeiert. Comeback, das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Ich mochte das iPad immer, ich nutzte es auch zuletzt häufiger, aber je größer das iPhone wurde, desto weniger griff ich spontan zum iPad.

Dabei ist Apples Tablet eigentlich ein wunderbares Gerät fürs Sofa (auf das zweite wichtige Einsatzgebiet komme ich später noch, weiter unten).

Das iPad war von Anfang an einfach gut

Ich besaß das erste iPad und danach noch einige mehr. Meine Frau ist noch immer mit dem iPad Air unterwegs, nicht mit dem Pro. Und das Gerät leistet ihr heute noch sehr gute Dienste, sagt sie, so dass sie den Umstieg aufs Pro noch gar nicht vollzogen hat.

Verständlich: Das iPad Air oder auch das iPad 4 waren mehr als solide Maschinen. Einmal im Besitz, fragte man sich im Folgejahr, wenn die nächste Generation kam: Brauche ich das neue Modell wirklich? Man hätte es immer gern, klar, aber schon in die Vorgängermodelle hat Apple so viel gute Technik reingepackt, dass der Tablet-Kauf Jahr für Jahr (so wie Jahr für Jahr ein iPhone her soll) bisweilen ausfiel. Das Neue reizte, das vorherige Modell war aber noch tadellos. Nicht nur optisch, auch technisch.

Vielleicht das einzige Problem des iPads (auch wenn es komisch klingt): Es war von Anfang schon gut. Es wurde immer besser, aber schon die ersten Modelle waren keine hastig auf den Markt geworfenen, sondern durchdachte Produkte.

Zurück zum neuen iPad Pro mit 10,5 Zoll: Das iPad war nie weg bei mir, aber aufgrund des 7 Plus nicht immer sooo präsent. Jetzt ist es wieder permanent da, ich merke es seit einer Woche: Mehr denn je sitze ich mit dem neuen iPad Pro auf dem Sofa.

Das Display

Die 10,5″ mit dem größeren Bildschirm bei schmalerem Rahmen sind die ideale Größe – für mich persönlich. Meine Frau hat es auch ausprobiert. Ergebnis: 9,7″ passte ihr bisher immer – aber 10,5″ passt ihr nun auch besser. Ich musste ihr sagen: Weihnachten ist noch ein bisschen hin, und Du hast erst im August Geburtstag 😉

Weil die Frage sicher von Euch kommen wird: Die neue ProMotion-Technik beim Display halte ich nicht für einen Marketing-Hype. Sicher, der Bildschirm meines iPad Pro mit 9,7″ aus dem Vorjahr gab keinen Anlass zur Klage. Aber ProMotion wirkt sich bei der täglichen Nutzung aus:

Die Reaktionszeiten sind deutlich schneller, das Bild wird jetzt 120 Mal pro Sekunde aktualisiert, zuvor 60 Mal. Bedeutet im realen Leben: Das Wischen und Scrollen beim Lesen oder die schnellen Szenen in den Games laufen viel flüssiger, ruckelfrei. Alles wirkt realistischer als bei den Vorgängern.

Der Prozessor und die Kamera

Die wirklichen Möglichkeiten des neuen A10X-Fusion-Chip werden wir erst sehen, wenn Anwendungen bei Augmented Reality und Virtual Reality bereitstehen. Zukunftsmusik, dank AR-Kit von Apple aber spannend. Die Star-Wars-Demo habt Ihr ja auf der Keynote neulich gesehen.

Die Kamera lässt technisch keine Wünsche offen. 12 Megapixel und 4K Videos, verbaut ist das Kamera-Modul des iPhone 7. Gut zu wissen, für mich gilt aber: Ich fotografiere nicht mit dem iPad, sondern mit meinem iPhone 7 Plus. Wer’s mag, sein Tablet als Knipse zu nehmen, wird technisch ordentlich bedient. Meine Sache ist es nicht.

Nur auf dem Sofa: nein!

Ist das 10,5″ iPad Pro demnach nur ein Gerät für Sofa-Surfer? Nein. Mit iOS 11 geht Apple den folgerichtigen Schritt. Ich habe mir inzwischen die Beta 2 von iOS 11 aufs neue iPad Pro geladen, um die Produktiv-Geschichten, die ab Herbst für alle User möglich sind, schon vorab auszuprobieren (inwischen läuft wieder 10.3.2, zu heiß, dieses iOS 11, was aber für eine Beta normal ist).

Mit iOS 11 wird das iPad zum vollwertigen Computer

Mit iOS 11 wird das iPad Pro wirklich zu einem vollwertigen Computer. Ihr könnt dann via Drag&Drop Dateien zwischen einzelnen Apps hin- und herschieben, das klappt erstaunlich gut. Die neue „Files“-App ist ein Gewinn. Sie organisiert all Eure Daten in der Cloud über alle Geräte hinweg.

Das Multidock erleichtert und beschleunigt das Arbeiten unterwegs (prima: Apple hat die 10 Stunden Akkuzeit gehalten), für den geteilten Bildschirm gilt das Gleiche: iOS 11 ist vor allem ein großer Schritt vorwärts fürs iPad Pro.

Das Zubehör

Und da wäre noch das neue iPad-Pro-Zubehör (hier bei Apple ansehen): Das Smart Keyboard ist sofort mit deutscher Tastaturbelegung verfügbar, die Latenz beim Apple Pencil hat sich deutlich verbessert, dank der erhöhten Bildrate zeichnet er jetzt feiner und reagiert schneller. Wer sein Keyboard nicht als Case benutzt, kann sich auch das neue Leder-Sleeve kaufen, mit Pencil-Einschub (149 Euro).

Das einfache Smart Cover ohne Tastatur kostet in vielen Farben 59 Euro, schützt dann nur die Vorder- und nicht die Rückseite. Kurzum: Wer sein 10,5″ iPad Pro mit Zubehör erweitern mag, bekommt dazu viele Möglichkeiten, preislich kommt dann aber zum eigentlichen Gerätekauf noch einiges dazu.

Wer sich wirklich alles zulegen möchte, kann sogar noch eine Pencil-Schutzhülle (35 Euro) einbuchen… Praktischer finde ich den Pencil-Einschub im neuen Leder-Sleeve.

Der Preis

Die Diskussion über die Preise ist fast so alt wie die Apple-Firmengeschichte. Ich verstehe jeden User, der sagt, er wolle nicht den Preis für ein Modell mit 256 und 512 GB zahlen. Beim 10,5″ iPad Pro geht es ab 729 Euro los – in der WiFi-Variante mit 64 GB, die dann ausreichen dürften, wenn Ihr eher ein Sofa-Surfer seid.

Ich nutze das Modell mit 512 GB Speicher. Das kommt einem MacBook sehr nahe, aber ich werde das Gerät eben auch unterwegs als Arbeitsgerät nutzen. Und da freut man sich über jedes GB extra. Zumal, wenn man auch Videos bearbeiten oder Musik am iPad Pro machen möchte.

Gerade für Pro-Nutzer lohnt also der Umstieg

Schnellerer Prozessor, bessere Größe, optimierte Bildschirmqualität und die iOS-11-Optionen am Horizont: Mit dem neuen 10,5″ iPad Pro ist das iPad bei mir wieder zum „All-day“-Begleiter geworden. Surfen, lesen und arbeiten, beim 10,5″ passen die iPad-Puzzle-Teile für mich perfekt zusammen.

Wenn Ihr Besitzer eines älteren iPads seid, solltet Ihr in jedem Fall über einen Umstieg nachdenken – wenn Ihr den Preis bezahlen wollt. Wer aber meist nur am iPad surft, bekommt mit dem kürzlich erst aktualisierten iPad (kein Namenszusatz, dafür ab 399 Euro) aber auch ein ansprechendes Tablet von Apple.