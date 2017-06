Angetestet: der Digital-Analog-Wandler NuForce uDAC3

Wir konnten den Digital-Analog-Wandler NuForce uDAC3 für Euch testen.

Das kompakte Gerät bietet zum vergleichsweise geringen Preis eine deutlich verbesserte Audio-Qualität für Euer MacBook (Pro). Wird es durch das mitgelieferte USB-Kabel, das es auch mit Strom versorgt, an den Laptop angeschlossen, leitet es analogen Top-Sound an kabelgebundene Kopfhörer und Sound-Anlagen weiter.

Vorn ist neben dem 3,5“ Klinken-Anschluss für Kopfhörer und einer Signal-Leuchte nur noch ein großer Lautstärke-Regler angebracht. Hinten finden sich die Anschlüsse für Anlagen – analog mit zwei Kanälen bzw. koaxial für digitale Verbindungen.

Deutliche Verbesserung der Mitten und Tiefen, mehr Details

Beim Klang hat sich der Hersteller vor allem auf die Verbesserung der tiefen Mitten und der Bass-Lautstärke konzentriert – und das ist auch gelungen. In diesem traditionell bei Laptop-Soundkarten eher schwachbrüstigen Bereich legt der uDAC3 eine ordentliche Schippe drauf.

Ergebnis ist ein hörbar vollerer, detailreicher, aber dabei auch nicht groß anders austarierter Klang. Was gut ist: So verbessert das kleine Gadget den Sound nicht nur für bestimmte Zielgruppen wie Musikproduzenten oder Podcaster, sondern es kann auch Gamern oder Usern, die oft Online-Telefonie verwenden, bessere Ergebnisse liefern.

Sehr mobil dank passender Leichtbauweise

Durch seine robuste Leichtbauweise – die aber auch sehr schmuck und hochwertig ist – stellt sich das Gerät im Praxistest tatsächlich als sehr mobil heraus. Egal an welchem Tisch Ihr arbeitet: Für den kleinen Wandler findet sich immer ein Platz.

Kein Adapter-Problem bei neuen MacBook-Pro-Modellen

Nur einen Nachteil hat das Gadget – aber dafür kann der Hersteller nichts: Wer das mitgelieferte Kabel mit seinem MacBook Pro 2016 oder 2017 nutzen will, braucht einen USB-C-auf-USB-Adapter. Was aber nicht weiter schlimm ist: Der Klang wird dadurch nämlich nicht schlechter. Insgesamt gibt es also wirklich nichts zu beanstanden – dieses Gerät lohnt sich einfach.

Hinweis: Inzwischen gibt es auch den NuForce uDAC 5. Kostenpunkt hier allerdings: 224 Euro.