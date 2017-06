Angeschaut: Artwizz NoCase Hüllen für jedes iPhone

Die neuen Artwizz NoCase-Hüllen sind beinahe unsichtbar und schützen trotzdem.

Wer sein iPhone in voller Pracht betrachten, jedoch nicht auf Schutz verzichten will, sollte sich diese neuen Cases „made in Germany“ einmal ansehen. Wie Ihr vielleicht wisst, sitzt Artwizz in Berlin.

Die eng anliegenden Hüllen werden aus einem neu entwickelten Kunststoff produziert, der selbst in den dünnen Hüllen die Geräte ausgezeichnet vor Kratzern oder Stößen schützt.

Artwizz NoCase: Minimales Case für wenig Geld

Weiterer Vorteil: Wer beispielsweise ein diamantschwarzes iPhone 7 oder 7 Plus besitzt, bekommt eine schicke Hülle, die aber dennoch den Blick auf das eigentliche Gerät freigibt.

Damit der leichte Glanz des weißen Case nicht den Look des schwarzen iPhones stört, gibt es eine eigene schwarze Variante. Erhältlich sind die Hüllen für alle iPhones ab iPhone 6 und 6 Plus für aktuell 16,99 Euro bei Amazon. Die schwarz-transluzente Variante, ein echter Hingucker, wie wir selbst feststellen konnten, gibt es hier für 16,99 Euro. Viele weitere Cases und Zubehör gibt’s auch direkt bei Artwizz.