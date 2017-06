Affinity Photo für das iPad jetzt zum günstigen Startpreis

Kurz nach der Keynote ist Affinity Photo für das iPad (App-Store-Link) erschienen.

Bisher war die hervorragende Software nur für den Mac (Direktlink Mac App Store) erhältlich.

Das neue Affinity Photo für iOS unterstützt iPad Pro, iPad Air 2 und das iPad 2017.

Knapp 1,3 GB erwarten Euch unter iOS 10.3 aufwärts. Die 21,99 Euro sind derzeit ein günstiger Startpreis. Ab 20. Juni wird der Preis laut den Entwicklern deutlich erhöhen.

Affinity Photo fürs iPad ist deutsch lokalisiert, das Tutorial müsst Ihr vorerst noch in Englisch ansehen. Ein deutsches Tutorial ist in Arbeit und folgt in Kürze.

Die mobile Version von Affinity Photo basiert auf der gleichen Technologie wie die mehrfach ausgezeichnete Mac-App. Affinity Photo versteht sich auf den Pencil und bietet iCloud-Support.

Affinity Photo Foto und Video iPad

