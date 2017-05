WWDC: Apple mit großem Update für offizielle App

Kurz vor der WWDC hat die offizielle WWDC-App von Apple ein Update erhalten.

Am Pfingstmontag, 5. Juni (19 Uhr deutscher Zeit), beginnt Apples Entwickler-Konferenz in San Jose mit der Keynote (ab 19 Uhr, iTopnews berichtet umfassend). Im Vorfeld hat Apple heute Abend die hauseigene WWDC-App aufgefrischt.

Neu sind neben einem überarbeiteten Design die kuratierten Playlists mit Feature-Themen, interaktive Karten der Location und der umliegenden Straßen sowie integrierte iMessage-Sticker mit kultigen Apple-Icons.

Die WWDC findet diesmal im McEnery Convention Center in San Jose statt. Zuvor war in der Regel das Moscone Center in San Francisco die WWDC-Heimspielstätte von Apple.

Auch der Zeitplan, aus verständlichen Gründen noch mit Platzhaltern für neue Versionen von iOS, macOS, tvOS und watchOS versehen, lässt sich natürlich in der App einsehen.