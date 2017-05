WWDC App mit großem Update, CarPool Karaoke ab 8. August

Kurz vor der WWDC hat die offizielle WWDC-App von Apple ein Update erhalten.

Am Pfingstmontag, 5. Juni (19 Uhr deutscher Zeit), beginnt Apples Entwickler-Konferenz in San Jose mit der Keynote (ab 19 Uhr, iTopnews berichtet umfassend). Im Vorfeld hat Apple heute Abend die hauseigene WWDC-App aufgefrischt.

Neu sind neben einem überarbeiteten Design die kuratierten Playlists mit Feature-Themen, interaktive Karten der Location und der umliegenden Straßen sowie integrierte iMessage-Sticker mit kultigen Apple-Icons.

Die WWDC findet diesmal im McEnery Convention Center in San Jose statt. Zuvor war in der Regel das Moscone Center in San Francisco die WWDC-Heimspielstätte von Apple.

Auch der Zeitplan, aus verständlichen Gründen noch mit Platzhaltern für neue Versionen von iOS, macOS, tvOS und watchOS versehen, lässt sich natürlich in der App einsehen.

CarPool Karaoke ab 8. August bei Apple Music

Und noch eine News aus dem Hause Apple: Die länger angekündigte Apple-Music-Serie CarPool Karaoke hat nun einen endgültigen Starttermin. Es ist der 8. August.