WWDC 2017: Apple kündigt Keynote offiziell für 5. Juni an

Am 5. Juni beginnt die WWDC, Apple hat jetzt die offiziellen Einladungen für Pressevertreter versendet.

Darin wird bestätigt, dass die traditionelle Entwickler-Konferenz am 5. Juni mit der Keynote eingeläutet wird. Die Keynote findet im McEnery Convention Center in San Jose, Kalifornien, statt.

Die Location befindet sich deutlich näher am Firmensitz in Cupertino als das Moscone Center in San Francisco. Somit können Apples Ingenieure noch mehr Zeit mit den Entwicklern, die zur WWDC kommen, verbringen.