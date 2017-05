Wohl riechend: Das erste Parfum von der Telekom

Wenn Euch die Telekom bisweilen stinkt, solltet Ihr jetzt weglesen.

Denn der Ex-Staatskonzern bringt jetzt seinen ersten Duft auf den Markt. Das pinke Raumparfum, pardon „Room Fragrance“, heißt „Love Magenta“ und soll laut Markenchef Hans-Christian Schwingen „die Marke über ein weiteres Sinnesorgan erlebbar machen“.

Online ist der Telekom-Duft für 15 Euro bereits verfügbar. Demnächst soll er auch in die Telekom-Läden kommen – allerdings vorerst nur in Österreich, Mazedonien und Albanien, eine durchaus ungewöhnliche Auswahl. In Deutschland müssen die Shops noch warten, obwohl die Beduftung der Läden bei Tests angeblich die Verkaufszahlen gesteigert hat.

Wonach die Telekom riecht, ist bisher unklar – vielleicht nach dem Angstschweiß der armen Agenten in den Call Centern? Die Telekom beschreibt den Mix des bekannten Parfumeurs Geza Schön jedenfalls so:

Kopfnote: Bergamotte, Rosa Pfeffer u. a.

Bergamotte, Rosa Pfeffer u. a. Herznote: Guajakholz, Cashmeran u. a.

Guajakholz, Cashmeran u. a. Basisnote: Sandelholz, Molecule 01 u. a.

Hält drei Monate

Das Pink-Parfum kommt im Flakon aus Glas mit Holzaufsatz aus Eiche. Der Duft soll zuhause je nach Raumtemperatur drei Monate lang wirken.