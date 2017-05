Wie die Sohlen der Sneakers: Neue Nike Cases fürs iPhone 7

Apple-Kooperationspartner Nike hat originelle neue Cases für das iPhone 7 vorgestellt.

Roshe und Air Force 1, bisher nur im Nike-US-Online-Store verfügbar, lassen sich von den Sohlen der gleichnamigen Nike-Sneakers inspirieren.

Roshe ist in Rot und Grün produziert worden, das Air-Force-1-Case in Blau und Schwarz. Das Design beider Modelle ähnelt sich:

Nike stelle neue iPhone-Cases vor

Statt einem flachen Rücken setzt Nike auf Erhöhungen und Rillen, ganz wie bei Schuhprofilen. Das sieht nicht nur originell aus, sondern kann auch bei Stürzen viel von der Wucht des Aufpralls abfedern.

Zum Verkaufsstart gibt es die beiden Cases nur für das iPhone 7, aber nicht für die 7-Plus-Modelle. In den USA liegt der Preis 35 Dollar (umgerechnet etwa 32 Euro), wobei das Air-Force-1-Modell erst in Kürze verfügbar ist. Roshe ist aktuell nur in Grün erhältlich.