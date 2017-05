„Unfaire Behandlung“: Spotify beschuldigt Apple und Google

Apple und Google werden von Spotify wegen angeblich „unfairer Behandlung“ im App Store beschuldigt.



Die Anschuldigung ist Teil einer EU-Sammelklage, der sich auch andere Firmen wie Deezer angeschlossen haben. Apple und auch Google sollen demnach im App-Vertrieb ihre dominante Rolle ausnutzen, um kleine Firmen nicht zum Zug kommen zu lassen.

In der Klage werden die beiden großen Firmen zwar nicht explizit benannt, aber Bezug auf bestimmte Betriebssysteme, den App Store und Suchmaschinen wird recht deutlich genommen.

Tech-Firmen wollen Apples und Googles Macht einschränken

Da die beiden Konzerne gemeinsam mehr als 90 Prozent des mobilen Marktes kontrollieren, könnten sie auch die Regeln diktieren, so die Behauptung weiter. Die EU soll, so wünschen es sich Spotify & Co., die Vorwürfe prüfen und gegebenenfalls dagegen vorgehen, wie die Financial Times berichtet.

Spotify soll es dabei konkret um die Einnahmen von Apple gehen, die Cupertino als Provision bei In-App Käufen in Spotify einnimmt. Dies sei ein unrechtmäßiger Vorteil für Apple Music, da die dazu gehörigen Einnahmen ja zu 100 Prozent an Apple gehen.

EU prüft den Antrag wohl gegen Ende des Jahres

Laut einem Beitrag von Reuters soll die EU den Antrag aber erst gegen Ende des Jahres gesetzlich prüfen. Dabei würde dann auch noch mal die allgemeine Frage behandelt werden, ob App Store und Google zu dominante „Gateways“ zum Internet wären.

Ein anderes Gesetz hat dies bereits betont: Der Marktvorteil von Apple und Google in der EU sei demnach so hoch, dass die Produkte der Firma für andere Wirtschaftsunternehmen im Netz eher ein Hindernis für ihr Firmenpotential, sogenannte „Gatekeepers, wären.10