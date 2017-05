Twitter: Das ändert sich jetzt beim Datenschutz

Twitter ändert zum 18. Juni seine Datenschutzrichtlinien.

Die neuen Regelungen treten zwar erst in vier Wochen offiziell in Kraft. Die dazu gehörigen Optionen in Euren Twitter-Konten könnt Ihr aber schon jetzt festlegen.

Wichtigste Neuerung ist eine verbesserte Kontrolle der Twitter-Nutzer über ihre Daten, die für mehr Transparenz sorgen soll. Außerdem können Twitterer im Bereich „Individualisierung und Daten“ genauer einstellen, welche Inhalte angezeigt werden, wie genau Twitter die Nachrichten auf den Nutzer zuschneiden darf, und welche Werbung angezeigt wird. Restlos abschalten lässt sich Werbung aber auch künftig nicht, denn auch Twitter muss Geld verdienen.

Im Browser erledigt Ihr die Änderungen über Euer Twitter-Profil. In der Twitter-App geht Ihr in Account => Einstellungen (das Zahnrädchen) => Einstellungen und Datenschutz => Datenschutz und Sicherheit. Dort könnt Ihr mit einigen Optionen Eure Privatsphäre besser schützen. Und dort findet Ihr auch (den bei uns momentan noch englisch betitelten) Bereich „Personalization and data„, den Ihr am besten komplett auf „Off“ schaltet.

Keine Weitergabe Eurer Daten an Dritte

So stellt Ihr unter anderem die personalisierte Werbung ab, für die Twitter Eure Nutzung erfasst und sogar die Apps analysiert, die Ihr installiert habt. Das braucht keiner. Dort könnt Ihr auch abschalten, dass Twitter Euren Standort auswertet und Eure Nutzung über mehrere Geräte hinweg verfolgt. Unbedingt deaktivieren solltet Ihr auch die Weitergabe Eurer Daten an Dritte für Werbezwecke (via Heise).