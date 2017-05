Tim, guck! Hier kommt der Sehtest fürs iPhone

Hier kommt die nächste App für „Dr. iPhone“.

Nachdem iPhone und auch Apple Watch immer mehr zu medizinischen Helfern werden, bietet der US-Online-Optiker Warby Parker nun einen Sehtest am iPhone an. Die Ergebnisse der App Prescription Check sollen so verbindlich sein, dass sie fürs nächste Brillenrezept den Besuch beim Optiker oder beim Augenarzt ersetzen.

Für die Teilnahme gibt es exakte Bedingungen. Wer die App nutzen will, muss zwischen 18 und 40 Jahre alt sein, in bestimmten US-Bundesstaaten wohnen und schon bisher Kunde von Warby Parker sein. Die zuletzt gemessene Sehstärke muss zwischen 0 und -6.0 liegen, und es darf keine Vorgeschichte mit einer Augenkrankheit geben.

Sehtest dauert 20 Minuten

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dauert der Sehtest rund 20 Minuten. Die Ergebnisse werden an einen Augenarzt übermittelt, der dann das Rezept ausstellt. Bisher ist die Zielgruppe also nur sehr klein, und in Deutschland ist die App auch nicht im Store. Trotzdem zeigt auch dieses Beispiel wieder, was iPhone oder auch Watch schon jetzt in Sachen Medizin leisten können, und wo die Reise hingeht (via 9to5Mac)