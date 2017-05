Telekom, Vodafone, O2: Problem bei Aktivierung von iMessage

Die Aktivierung von iMessage bereitet Kunden derzeit in Deutschland Probleme.

Als uns iTopnews-Leserin Susa Anna gestern Abend recht verzweifelt auf Facebook fragte, warum sich Ihr iMessage nicht aktivieren lässt, gingen wir noch von einem Einzelfall aus, konnten das Problem trotz diverser Ansätze nicht mit Susa Anna lösen.

Jetzt ist klar, warum: Zur Stunde informieren die großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 betroffenen Kunden, dass sich iMessage und FaceTime bei diversen Anschlüssen derzeit nicht aktiveren lässt.

Schuld ist offenbar ein Aktivierungsserver von Apple, der in Großbritannien stehen soll. So wurde es Vodafone-Kunden mehrfach kommuniziert (danke an alle Einsender).

Auch TelekomHilft mit Störung

Solltet Ihr also in Einstellungen -> Nachrichten -> iMessage versuchen, iMessage zu aktivieren, geht das schief. Einziger Trost: Ihr seid nicht allein. Das Problem ist Apple und den Providern bekannt und soll zeitnah gelöst werden. Bis dahin müssen die Betroffenen leider auf iMessage bzw. FaceTime verzichten.

Übrigens: Bei TelekomHilft auf Twitter ist vorübergehend das Bearbeitungstool ausgefallen. Auch da hakt es im Moment noch ein wenig.