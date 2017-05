Telegram für iOS: Beliebter Messenger mit großem Update

Die iOS-Version des sicheren Messengers Telegram wurde auf Version 4.0 gehievt.

Wie es sich für ein derartiges Update gehört, gibt es große Neuerungen – drei an der Zahl: Video-Nachrichten, Apple Pay Support (in teilnehmenden Ländern) und Direktansichten (Instant View) von Webseiten, auf deren Links getippt werden.

Das für die meisten User nützlichste Feature der drei dürften wohl die Videonachrichten sein. Über das Mikrofon-Symbol im Chat kann es aktiviert werden: Einfach die Kamera drücken, halten und das Video aufnehmen – auch mit Freisprechmodus durch Hochwischen. Nach dem Loslassen wird der kurze Clip sofort verschickt.

Auch öffentliche Kanäle für Videonachrichten möglich

Es können auch über den neuen Dienst „Telesco.pe“ öffentliche Kanäle generiert werden, deren Videonachrichten dann per Abo bei Usern ankommen.

Neben dem in Deutschland nicht funktionierenden Option, per Apple Pay an Bots zu bezahlen – nachdem Ihr über einen solchen Essen bestellt habt – ist außerdem noch die „Instant View“-Funktion ein Highlight.

Instant View macht Webseiten lesbar und werbefrei

Sie taucht als großer Button bei kompatiblen Links auf. Tippt Ihr sie an, öffnet sich die verlinkte Webseite in einer Textansicht, die frei von Werbung ist. Diese kann auch im Look verändert werden: Drei Themen, diverse Schriftarten und ein Nachtmodus stehen zur Verfügung.

Bei vielen Webseiten funktioniert das Feature sofort. Damit schon bald noch mehr unterstützt werden, hat Telegram außerdem einen Wettbewerb ausgeschrieben. 200.000 US-Dollar werden insgesamt für Entwickler ausgelobt, die HTML-Regeln für bestimmte Webseiten schreiben, damit diese für „Instant View“ optimiert werden können.

Ihr seht: Version 4.0 der iOS-App hat es in sich. Wer regelmäßig mit Telegram chattet, wird mindestens eine der Neuerungen sehr nützlich finden. Und alle anderen User haben nun noch mehr Gründe zum Umsteigen.

Telegram Messenger Soziale Netze universal (3287) 66 MB Gratis

