„Switch to iPhone“: Apple präsentiert drei neue Werbespots

Apple hat drei neuen Werbespots der „Switch to iPhone“ Kampagne veröffentlicht.

Die Videos wurden auch auf den hauseigenen YouTube-Kanal hochgeladen. In ähnlicher Manier wie die Spots zuvor zeigen die je 15-sekündigen Clips Menschen, die von einem farbigen Hintergrund zum nächsten gehen, springen, schleichen.

Symbolisiert wird damit der Wechsel von Android-Usern zum iPhone. Ein parallel eingeblendeter Text beschreibt die Vorteile des iPhone gegenüber anderen Geräten. In „Contacts“ betrifft das den einfachen Transfer von Daten auf das iPhone beim Wechsel, in „Smooth“ die flüssigere Performance und in „Security“ die Sicherheit des Systems.

Außerdem in den Filmen enthalten – wie auch in den Videos zuvor: Ein Link zu Apples neuer Webseite für Android-Wechsler, die weitere Informationen zum Thema bereithält.