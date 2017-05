Sprechprobe: Siri verliert klar gegen den Google Assistant

„Hey Siri, wie konnte das denn passieren?“ „Ich kann Dich leider nicht verstehen.“

So ungefähr würde das klingen, wenn Ihr Siri nach ihrer schweren Schlappe gegen den Google Assistant fragt. Denn: In den USA hat Google seinen eigenen Assistenten nun auch als iPhone-App veröffentlicht – Deutschland muss, wohl wegen der Sprachanpassung, noch warten. Doch im ersten Vergleichtest von CNBC hat Siri klar den Kürzeren gezogen.

Apples Assistentin unterlag in beinahe allen Kategorien, und hinkt sowohl beim Sprachverständnis als auch beim Service leider deutlich hinter Google her. Einige der Beispiele aus dem Test:

Übersetzung: Google übersetzt die Frage „Was heißt auf Spanisch ‚Ich hätte gerne ein Glas Wein‘?“ korrekt und liefert die Antwort mit Sprachausgabe. Siri bietet nur Links zu Internet-Suchergebnissen an.

Google übersetzt die Frage „Was heißt auf Spanisch ‚Ich hätte gerne ein Glas Wein‘?“ korrekt und liefert die Antwort mit Sprachausgabe. Siri bietet nur Links zu Internet-Suchergebnissen an. Fahrzeiten: „Wie lang brauche ich nach Hause?“ – beide beantworten die Frage mit einer realistischen Schätzung. Bei Google sind die Ergebnisse mit einer eingeblendeten Karte aber komfortabler.

„Wie lang brauche ich nach Hause?“ – beide beantworten die Frage mit einer realistischen Schätzung. Bei Google sind die Ergebnisse mit einer eingeblendeten Karte aber komfortabler. Tanken: „Wo ist die nächste Tankstelle?“ Routenhinweise liefern beide. Aber die von Google vorgeschlagene Tankstelle ist näher, und die Antwort bietet mit Benzinpreisen und weiteren Infos mehr Service.

„Wo ist die nächste Tankstelle?“ Routenhinweise liefern beide. Aber die von Google vorgeschlagene Tankstelle ist näher, und die Antwort bietet mit Benzinpreisen und weiteren Infos mehr Service. Musikvideos: „Spiel auf YouTube ein Video von Metallica!“ Google ruft direkt das Video auf, Siri findet keine Ergebnisse.

„Spiel auf YouTube ein Video von Metallica!“ Google ruft direkt das Video auf, Siri findet keine Ergebnisse. Anrufen: „Ruf meine Ehefrau an!“ Siri hat gelernt, wer die Ehefrau ist und ruft direkt an, Google weiß das überraschend nicht. Klarer Punkt für Apple.

„Ruf meine Ehefrau an!“ Siri hat gelernt, wer die Ehefrau ist und ruft direkt an, Google weiß das überraschend nicht. Klarer Punkt für Apple. Sportergebnisse: „Wie haben die Yankees gespielt?“ Das Ergebnis wissen beide. Aber Google bietet deutlich mehr, mit Highlight-Video auf YouTube, mit MLB-Tabellenstand, Spielplan, News und mehr.

Noch mehr Unterschiede

Bei CNBC lest Ihr noch einige weitere Vergleiche, doch insgesamt liegt Google ganz deutlich vorn. Wichtig für uns als iOS-Nutzer: Der Google-Assistent lässt sich auf dem iPhone nicht mit einem Sprachbefehl à la „Hey Siri“ öffnen, kleiner Vorteil für Apple. Googles App kann auch nicht, wie Siri, auf die Hardware zugreifen, das iPhone leiser stellen oder eine App aufrufen. Zumindest wir haben diese Funktionen bisher aber auch kaum genutzt. Und noch ein Punkt für Google: Dort könnt Ihr Fragen auch eintippen, zum Beispiel in einer leisen Umgebung wie in einer Bibliothek. Siri reagiert dagegen nur auf Sprachbefehle. Das wäre eine kleine, aber sinnvolle, Änderung für iOS 11.