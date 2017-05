Signal: US-Senat darf jetzt die sichere Messenger-App nutzen

Signal, die populäre Messenger-App mit Verschlüsslung, soll jetzt auch im US-Senat genutzt werden.

Dies empfiehlt zumindest der datenschutzrechtlich sehr aktive Demokrat und Senator Ron Wyden in einem Brief an seine Kollegen. Die Nutzung des weithin als sicherste Nachrichten-App der Welt betitelten Programms Signal sei wichtig, um für mehr Cybersicherheit innerhalb der US-Regierung zu sorgen.

Effektiv ist die Anordnung sogar schon seit März ausgeführt worden, wie ZDNet berichtet – zumindest in Wydens Büro. Ob andere Angestellte des Senats auch bereits in den vergangenen zwei Monaten Signal zur verschlüsselten Kommunikation genutzt haben, ist damit aber nicht automatisch impliziert.

Keine Verpflichtung zur Nutzung von Signal möglich

Denn zur Nutzung verpflichtet sind die Mitarbeiter der Kongresskammer durch den Brief nicht. Gesetzlich können sie nicht belangt werden, wenn sie weiterhin andere Smartphone-Apps zum Übermitteln von Informationen nutzen.

Dennoch ist Wydens Vorstoß ein wichtiges Zeichen in Zeiten immer bedrohlicher werdender Hacking-Attacken und prozentual deutlich gestiegener Cyberkriminalität. Außerdem werden vermutlich viele Mitglieder seiner Partei seinem (wirklich guten) Rat folgen.