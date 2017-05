Neuer Amazon Echo Show jetzt offiziell vorgestellt

Jetzt ist es offiziell. Der Amazon Echo Show wurde soeben in den USA vorgestellt.



Update: Heute morgen hatten wir berichtet, dass der neue Echo noch heute präsentiert wird. Nun ist es soweit: In den USA ist der Echo Show seit wenigen Minuten bestellbar, hierzulande noch nicht. Kostenpunkt: 230 Dollar in Schwarz und Weiß.

In Deutschland soll der Echo Show 239 Euro kosten, er ist aber derzeit noch nicht bei Amazon.de gelistet. Wir melden uns noch einmal per Aktualisierung mit dem entsprechenden Link, sobald der Echo Show hierzulande bereitsteht.

Hier weitere Details zum neuen Amazon Echo Show:

7 Zoll Display, Kamera mit 5 MP, zwei Speaker, Intel Atom Prozessor x5-Z8350. Das Display kann zur Überwachung der Haustür genutzt werden, aber auch für Amazons Fotodienst. Es zeigt Songtexte und Kalender an. Unterstützt werden Amazon Prime Music, Spotify und TuneIn. Der Echo-Show verbindet sich mit allen Alexa-Skills, steuert Euer Smart Home und bietet Videotelefonie. Voraussetzung: Der Empfänger besitzt ebenfalls einen Echo oder die Alexa-App.

So berichtete iTopnews heute morgen:

Vor drei Tagen leakten bereits Fotos des möglichen nächsten Lautsprecher-Modells des Unternehmens – iTopnews berichtete. Laut Informationen des Wall Street Journals könnte dieses schon heute im Laufe des Nachmittags (also vormittags in den USA) vorgestellt werden.

Preislich, so der Bericht weiter, wird das Gadget über 200 US-Dollar liegen, also teurer sein als die bisherigen Echos. Der eingebaute Touchscreen werde, den bisherigen Gerüchten entsprechend, eine Diagonale von sieben Zoll haben.

Funktion für Online-Anrufe

Auf ihm sollen neben zu erwartenden Ansichten wie Online-Einkaufsangeboten oder einem Übersichtsbildschirm auch digitale Anrufe möglich sein. Damit würde Amazon den Echo einen Schritt näher zu einer voll funktionsfähigen Heimzentrale für diverse Aktionen bringen.

Natürlich soll auch Alexa mit an Bord sein. Wie beim Echo Look wird es außerdem eine Kamera für Foto- und Videoaufnahmen geben. Sollte das Gerät in den nächsten Stunden bzw. Tagen dann da sein, melden wir uns natürlich noch einmal.