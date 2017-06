Neue Halterung fürs iPhone: Jetzt gibt’s den Glif, Richard!

Der Glif verhindert, dass Euch das iPhone vom Cliff rutscht…!

Aber Spaß beiseite. Das Gadget, das von seinem Hersteller jetzt komplett überarbeitet wurde, ist eine Halterung, mit der Ihr Euer iPhone in fast allen Situationen sicher fixieren könnt, egal ob horizontal oder vertikal. Vor allem Fotografen dürften dafür Verwendung haben.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Aufsatz für jedes handelsübliche Stativ. Statt eine Kamera aufs Stativ zu setzen, schraubt Ihr den Glif daran. In die Halterung kommt dann das iPhone oder jedes andere Handy. In Sachen Smartphone ist die Lösung komplett flexibel. Die Öffnung spannt sich von 58 bis 99 Millimeter, und ist damit vom iPhone SE bis zum 7 Plus für jedes nur denkbare Handy geeignet.

Neben der normalen Befestigung am Fuß bietet der Glif zwei weitere Befestigungspunkte, die der normalen Stativgröße entsprechen. So könnt Ihr beispielsweise auch einen Blitz oder ein Mikrofon anbringen. Der texanische Hersteller Studio Neat zeigt auf seiner Website zahlreiche Beispiele – vom Fotografieren auf Bahngleisen, siehe Foto oben, solltet Ihr allerdings unbedingt absehen!

Ab 35 Euro geht’s los

Der Glif kostet im Online-Shop des Herstellers 28 Dollar. Inklusive hübschem Holzgriff und Schlaufe sind es 55 Dollar. Für den Versand nach Deutschland zahlt Ihr 11 Dollar. Bei der einfachen Variante seid Ihr also mit 39 Dollar oder knapp 35 Euro dabei.