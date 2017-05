Neu und exklusiv bei Apple: Hover Camera Passport Drohne

Die neue Hover Camera Passport Drohne gibt es ab sofort exklusiv bei Apple.

Das schmucke Flug-Gadget kann über die App Hover Camera gesteuert werden und liefert 4K-Videos bzw. Fotos mit 13 Megapixeln Auflösung. Zum Start müsst Ihr einfach nur einen Knopf drücken und die Drohne steigt in die Luft.

Die Drohne wiegt weniger 250 Gramm und folgt Euch beim Steuern intelligent mit Hilfe der Ortungsfunktion überall hin. Ihr braucht also weder einen Begleiter, noch ständig eine Hand am Handy, um sie zu nutzen. Auch zur Foto-Aufnahme müsst Ihr nicht einmal die App bemühen. Es reicht eine Geste in Richtung Kamera.

32 GB interner Speicher

32 GB Speicher stehen intern bereit. Die Ergebnisse Eures Drohnen-Fotografen werden dank integrierter Bildstabilisierung gestochen scharf sein – egal ob beim Lauftraining, beim Wanderausflug oder beim kurzen Spaziergang.

Dank ihrer kompakten Größe passt die Hover Camera Passport Drohne auch in jeden Rucksack. Außerdem im Lieferumfang enthalten sind zwei Akkus, die per Micro-USB aufgeladen werden. Kostenpunkt für die Drohne: Sie ist für 599 Euro im Apple Online Store erhältlich. Weitere Akkus können für je 54,95 Euro dazu bestellt werden.