Neu in Spiegel Daily: Harald Schmidt über seinen „Macky“

Zweite Kolumne in Spiegel Daily – und schon beschäftigt sich Harald Schmidt mit Apple.

In seinem aktuellen Beitrag (diesmal in Textform) berichtet Schmidt von seinem „Macky“, wie er sein offenbar schäbiges olles MacBook getauft hat. Wir kennen sonst niemanden, der sein MacBook „Macky“ nennt, aber Gottvater Harald darf das natürlich. Die wichtigsten Infos aus dem Text, in dem Schmidt schlussendlich ein Laptopverbot im Flugzeug befürwortet:

„Mein MacBook ist acht Jahre alt. Ich kann damit Google, Mails und Börse gucken.“

„Im Scharnier zwischen Bildschirm und Tastatur sind viele Brösel. Einige sind rausgefallen, als mir mein Macky letzte Woche in Zürich runtergefallen ist, als ich am Schalter meinen Pass gesucht habe.“

„Der Sicherheitsmann hat ganz komisch geguckt, als ich Macky in die Plastikwanne gelegt habe: ‚Ist das ein Laptop?‘ In den Augen hinter mir las ich Fassungslosigkeit, Häme und Mitleid.“

Hübscher Text über Harald und seinen Macky, lohnt sich (für Fans). Den ersten Monat könnt Ihr Spiegel Daily gratis testen.