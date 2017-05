Netflix: Stadt für Stadt – das schauen deutsche User am liebsten

Netflix hat eine neue Grafik zu unterschiedlichen Sehgewohnheiten in Deutschland veröffentlicht.

In jeder Region sind andere Genres und Titel besonders beliebt. Rund um die Hauptstadt Berlin werden zum Beispiel Sci-Fi Titel wie The Expanse, Stranger Things oder Inception am häufigsten geschaut.

Hamburg liebt „House of Cards“

Weiter nördlich in Hamburg bevorzugen die meisten Kunden jedoch Drama-Serien oder Spielfilme wie House of Cards, The Big Short oder Ziemlich beste Freunde.

In der Umgebung von Köln und Düsseldorf sind Thriller stark gefragt. In Frankfurt sehen User am liebsten Komödien in Stuttgart Fantasy – und in München stehen die Zuseher auf Romanzen. Ausgewertet wurden für die Studie Nutzerdaten von Oktober 2016 bis März 2017.

Netflix-Studie: Geschmäcker sind verschieden

Ebenfalls sehr interessant: Konsumenten von Sci-Fi-, Horror- und Thriller-Serien neigen eher dazu, stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen und eine Folge nach der anderen zu verschlingen, als Fans von Komödien und Dramen.