Musik einfacher teilen: Spotify führt Spotify Codes ein

Der Musikstreamingdienst Spotify hat am heutigen Abend die sogenannten Spotify Codes eingeführt.

Zum Wochenende könnt Ihr die neue Funktion gleich mal ausprobieren. Mit dem neuen Feature, das sich ab sofort auch in Deutschland nutzen lässt, kann Musik einfacher geteilt werden.

Ähnlichkeit zu Snapchat Codes

Das Prinzip erinnert an die Snapchat Codes, bei denen Nutzer eigene QR-Codes erstellen und teilen können, mit denen sich exklusiv Seiten in Snapchat öffnen lassen.

Bei Spotify funktioniert es sehr ähnlich: Für Spotify-Nutzer gibt es für jeden Song jetzt einen Code. So kann ein Freund den Code scannen und ihn sofort auf seinem eigenen Smartphone öffnen. Das klappt auch mit Playlists und Künstler-Seiten.

So startet Ihr Spotify Codes

Ihr findet den neuen QR-Code-Reader von Spotify, indem Ihr zunächst in der unteren Leiste in die Suche (Lupen-Symbol) wechselt und danach oben rechts in der Ecke das Kamera-Symbol anklickt.