Mobilfunknetze im Warentest: Telekom bleibt vorne

Die Stiftung Warentest hat die drei großen deutschen Mobilfunknetze untersucht.

Das Fazit vorab: Genau wie beim letzten Test Ende 2015 lag die Telekom vor Vodafone und dem zwischenzeitlich mit E-Plus fusionierten O2. Die Telekom kam auf die Testnote 1,9 („Gut“). Vodafone war mit Note 2,2 ebenfalls „gut“, und O2 schnitt mit einer 2,6 „befriedigend“ ab.

Von Februar bis April 2017 waren die Tester bundesweit unterwegs, darunter auch 3.700 Kilometer auf der Autobahn und 2.400 Kilometer per Zug, wo allerdings aufgrund des WLAN-Netzes der Bahn nur das Telefonieren untersucht wurde. Auch zu Fuß in deutschen Innenstädten und auf dem Land überprüfte die Stiftung die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Geschwindigkeit beim Telefonieren und Surfen.

Vor allem beim Datenverkehr liegt die Telekom weiterhin deutlich vorne. Ihre Kunden laden eine 20 MB große Datei durchschnittlich in acht Sekunden aufs Smartphone. Bei Vodafone dauert der gleiche Transfer 13 Sekunden, und bei O2 sogar 22 Sekunden, also fast dreimal so lang wie bei der Telekom. Im Telekom-Netz können Nutzer 90 Prozent aller YouTube-Videos in HD sehen. Bei Vodafone klappt das nur in 80 Prozent aller Fälle, und O2 liegt mit 56 Prozent nur knapp über der Hälfte.

O2 verbessert, aber weiter mit Schwächen

Dennoch attestiert Warentest O2 seit der Fusion mit E-Plus Fortschritte: „Die Prüfungen zeigen, dass sich das O 2 – Netz zwar seit 2015 verbessert hat, aber immer noch um einiges hinter denen der Telekom und von Vodafone zurück­bleibt. Das gilt besonders fürs Telefonieren und Surfen außer­halb von Städten und fürs Telefonieren bei Zugfahrten.“

Und wie immer bei solchen Netzttests gilt: Deutschlandweite Tests sind durchaus interessant. Doch vor Ort, zuhause oder im Büro, kann es für jeden Nutzer völlig anders aussehen. Hier bietet dann womöglich O2 den deutlich schnelleren Datenverkehr als Telekom oder Vodafone. (via Stiftung Warentest)