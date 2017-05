Malware-Anfälligkeit: Android 99.9 Prozent, iOS 0,1 Prozent

In China tauchten 2016 zwei Millionen neue mobile Malware-Tools auf, fast alle bei Android.

Die Zahl ist um 39 Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen, also deutlich höher als im Vorjahr. Die Schadsoftware war in der Lage, insgesamt 2,3 Milliarden mobile Internet-Geräte zu attackieren. 1,9 Milliarden davon liefen mit Android-Systemen, knapp 310 Millionen mit iOS.

Wie der zugehörige Report der Internet Society of China und dem National Computer Network Emergency Response Technical Team/Coordination Center (CNCERT) besagt, zielten über 99,9 Prozent der Malware-Programme auf Android.

Android hat in China, dem am schnellsten wachsenden mobilen Markt, also nach wie vor ein großes Plus in Sachen Nutzerzahlen – weist sich durch die neue Studie aber auch als extrem anfällig für Hacks aus. Sicherer scheinen persönliche Daten also auch in Asien auf iPhones und iPads zu sein.