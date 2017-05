macOS Sierra: So bekommt Ihr die Bildschirm-Erkennung zurück

Ab und an kommt es vor, dass Apple Optionen kurzerhand streicht.

Meist steckt der zwanghafte Drang Apples dahinter, Funktionen immer noch weiter zu vereinfachen, und seine Geräte noch simpler bedienbar zu machen. Mit macOS Sierra haben beispielsweise die Bildschirm-Optionen in den Systemeinstellungen abgespeckt.

Hier gab es früher die Option „Monitore erkennen“, die alle angeschlossenen Bildschirme findet. Wie dem MacObserver jetzt aufgefallen ist, fehlt diese Einstellungsmöglichkeit im aktuellen Betriebssystem. Auch das soll nun automatisiert klappen, ohne dass der Nutzer eingreifen muss/kann.

Was aber noch längst nicht heißt, dass die Option überhaupt nicht mehr zu finden ist. Denn wenn Ihr in Systemeinstellungen => Monitore seid (wo das gewohnte „Monitore erkennen“ fehlt), drückt Ihr einfach die Alt-Taste – und schon taucht unten rechts die Option wieder auf. Sie kann hilfreich sein, wenn der Mac einen angeschlossenen Monitor oder Beamer partout nicht finden will.

Der ALTe Trick hilft häufig

Den Trick mit der Alt-Taste hat Apple für die verschiedensten versteckten Funktionen vorgesehen. Wenn Ihr in den Monitoreinstellungen auf die skalierten Bildschirmauflösungen klickt, seht ihr mit Alt beispielsweise noch deutlich mehr mögliche Auflösungen. Und in der WLAN-Anzeige oben rechts in der Menüleiste bekommt Ihr beim Klicken mit Alt interessante Infos über Euer Netzwerk. Es lohnt sich, am Mac zu testen, was der ALTe Trick alles so bewirkt.