Liste: In welchem Land ist das iPhone am günstigsten und am teuersten

Eine neue Studie zeigt, in welchem Land das iPhone am günstigen bzw. am teuersten ist.

2016 kostete das iPhone in Brasilien am meisten. Die neue Studie der Deutschen Bank („Mapping the world’s prices“), die 33 Länder, Steuersätze und Apple-Preise miteinander verglichen hat, kommt nun zu dem Ergebnis, dass das iPhone in der Türkei am teuersten ist.

Das iPhone kostet in der Türkei mehr als anderthalb Mal so viel wie in den USA. Der Grund: politische Instabilität und Währungsschwankungen.

Brasilien verdient sich 2017 den zweiten Rang, das iPhone ist hier im Schnitt 37 Prozent teurer als in den USA. Bedenkt aber bitte: In den US-Preisen ist die Steuer noch nicht enthalten, daher ist der Blick auf die Liste etwas verzerrt.

Deutschland liegt gemeinsam mit Österreich auf dem 19. Rang, die Schweiz läuft auf Platz 26 ein – hier die komplette Preis-Tabelle.