Kiria: „Google Now der Finanzen“ punktet mit neuer Version 2.0

Kiria, eine interessante Finanzen- und Banking-App, ist in der neuen Version 2.0 erschienen.

Mit einem aufs Wesentliche ausgerichteten Design will Kiria mit dem neuen Update das „Google Now der Finanzen“ werden. Heißt: In einem einzigen Newsfeed sollen alle wichtigen Informationen über Eure Einkünfte, Ausgaben und Investitionen sichtbar sein.

Tragt Ihr also Eure Bankdaten ein – die App unterstützt über 4000 deutsche Kreditinstitute – werden in einem Überblick Soll und Haben und Investitionen angezeigt. Alle Infos sind dabei zu einem Gesamtkapital zusammengerechnet – eine Analyse der einzelnen Konten per Tipp auf das jeweilige Feld ist aber auch möglich.

Alle Ausgaben immer im Blick

Hier kann dann, etwa für den vergangenen Monat, eine Kostenübersicht erstellt werden. Neben einer Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben analysiert Kiria auch, welche Posten die kostenintensivsten sind und waren. Außerdem wird ein Ausgabentrend im Vergleich zur Vergangenheit errechnet.

Alle Informationen über Ausgabe können zusätzlich als Diagramme eingesehen werden. Bei Rückerstattungen, etwa auf die Kreditkarte nach Rückgabe eines gekauften Artikels, schickt Kiria 2.0 jetzt auch Mitteilungen.

Wer sich um Datenschutzfragen sorgt? Kiria hat keine Möglichkeit, Aktionen mit Eurem Bankkonto zu starten. Die App kann nur alle Daten lesen. Wer vor dem Laden weitere Details zur Funktionsweise von Kiria erfahren will, findet in diesem Blog-Eintrag der Entwickler und auf der Webseite der App weitere Infos.

Experten haben Kiria entwickelt

Im Übrigen stecken hinter der App Entwickler, die zuvor bei Google und im Teilchen-Forschungszentrum CERN gearbeitet haben. Dazu wurde außerdem ein Algorithmus implementiert, der Euch bei Unregelmäßigkeiten zum Bank-Zugriff eine Warnung anzeigt.

Gute Gründe also, der App zu vertrauen, sollte Euch die Funktionalität überzeugen. Zumal die Entwickler im Gespräch mit iTopnews „weitere spannende Neuerungen“ für die Zukunft versprechen (ab iOS 8.0, ab iPhone 4S, deutsch)