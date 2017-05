Kein kalter Kaffee: iPhone-Hülle als Espressomaschine

Klingt wie ein Aprilscherz, ist aber echt – eine iPhone-Hülle als Espressomaschine!

Auf Kickstarter suchen gerade die – selbstverständlich italienischen – Entwickler des Mokase nach Unterstützung, der ersten iPhone-Hülle, die Espresso produziert.

Die „iKaffeemaschine“ liefert 50 bis 60 Grad warmen Espresso. Pro Portion bekommt Ihr 25ml Kaffee – nicht viel, aber ausreichend für einen kleinen Energieschub. In Italien ist die Standardgröße für einen Espresso 29ml.

Ähnlich wie Nespresso setzt die Mokase auf ein System mit Patronen voll Kaffee, die hier allerdings besonders flach sein müssen, damit die iPhone-Hülle nicht allzu sehr aufträgt. Sie soll das Handy nur sieben Millimeter dicker machen. Die Batterie des iPhone sorgt für den notwendigen Strom und die Aufheizung, die Steuerung erfolgt selbstverständlich per App. Ein System aus Alu und Silikon soll gewährleisten, dass Euer iPhone beim Erwärmen nicht beschädigt wird.

Und was Ihr Euch sicher schon gedacht habt: Es geht hier um eine Art löslichen Kaffee. Denn die aufwändige Technik, um den Druck und die Hitze für echten Espresso bereitzustellen, lässt sich in einer Smartphonehülle (noch) nicht realisieren. Deshalb enthält die Patrone, durch eine Membran getrennt, nicht nur den Kaffee, sondern auch das notwendige Wasser. So entsteht dann der „Notfall-Espresso“, wenn zum Beispiel in einer Sitzung unbedingt ein wenig Koffein her muss. Mehr über das Projekt erfahrt Ihr auf der Website der Erfinder.

Die Kaffee-Hülle gibt es nicht nur fürs iPhone, sondern auch für die Konkurrenz von Samsung, Huawei und LG. Der Mindestpreis für eine Hülle bei Kickstarter beträgt 49 Euro. 75.000 Euro wollen die Entwickler aus Neapel zusammentragen, damit der Verkauf im September 2017 starten kann. Von diesem Ziel sind sie noch weit entfernt, doch die Finanzierung läuft auch noch bis 18. Juni.

(YouTube-Direktlink)