iTunes: Das leidige Problem mit den Autorisierungen

Die Macworld hat sich einem uralten Apple-Problem gewidmet.

Es geht um Autorisierungen von digitalem Content, und um die maximale Anzahl von Rechnern, die solche Inhalte wiedergeben dürfen.

Den Kopierschutz für gekaufte iTunes-Musik hat Apple zwar bereits vor acht Jahren abgeschafft. Doch Musikdateien, die davor gekauft wurden und seither nicht per iTunes Match ausgetauscht wurden, unterliegen immer noch einem rigiden digitalen Rechtemanagement (DRM). Das gleiche gilt für Apple-Kunden bis heute für Filme, Serien, Apps, E-Books, Hörbücher – und natürlich auch für die Streamingmusik von Apple Music.

Jeder von Euch kennt wahrscheinlich die iTunes-Menüs „Diesen Computer autorisieren“ und „Diesen Computer deautorisieren“. Wenn wir bei iTopnews einen Rechner verkaufen, achten wir immer darauf, ihn zuvor bei iTunes zu deautorisieren, weil er sonst zum Limit von fünf Geräten zählt. Und das gilt für jede ID, mit der wir je Musik gekauft haben. Wir müssen uns dann allen Ernstes an Passwörter für Apple-Accounts erinnern, die zehn Jahre oder noch älter sind. Nur so lassen sich die Songs deautorisieren – und am nächsten Mac wieder autorisieren.

Apple schleppt hier eine Altlast mit

Wer das Deautorisieren vergisst, kann in iTunes unter „Account“ ALLE seine verknüpften Computer deaktivieren. Aber welche Rechner das im Einzelnen sind, erfährt man dort nicht. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, einzelne Rechner verknüpft zu lassen, und andere zu löschen. Diese Komplett-Deaktivierung lässt Apple zudem nur einmal im Jahr zu. Näheres zu den Details erfahrt Ihr bei Macworld. Als Fazit bleibt, dass Apple hier seit Jahren eine Altlast mitschleppt, die kaum ein Kunde versteht – und die dringend einfacher und transparenter geregelt werden müsste.

Eure Erfahrungen mit den Authorisierungen?