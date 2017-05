iPhone SE: Höchste Kundenzufriedenheit in neuer Studie

Von allen Smartphones scheint das iPhone SE die glücklichsten Kunden zu haben.

Scheinbar will doch nicht jeder ein größeres Display in seinem Smartphone haben. In der neuesten Studie zur Kundenzufriedenheit des American Customer Satisfaction Index belegte nämlich keines der aktuellsten Geräte den ersten Platz, sondern das iPhone SE.

Apples Einsteiger-Modell mit 4-Zoll Display, im März 2016 vorgestellt, erzielte ein Ergebnis von 87 Prozent zufriedenen Käufern. Hinter ihm folgen das Galaxy S6 Edge+, das iPhone 7 Plus, das Galaxy S6 Edge und das Galaxy S7 mit 86 Prozent für Platz zwei und drei bzw. 85 und 84 Prozent.

Für die Umfrage wurden zwischen Mai 2016 und April 2017 36.194 Smartphone-User in den USA befragt, per Zufallsauswahl und via Mail.