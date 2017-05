iPhone 8: Touch ID laut neuem Bericht im Display integriert

Ein neuer Bericht spricht von einer Integration von Touch ID ins Display des iPhone 8.

Täglich grüßt das Murmeltier: Wieder gibt es eine Meldung zum Thema Touch ID im iPhone 8. Diesmal stammt sie von der Economic Daily News, deren Reporter Mitarbeiter des Apple-Zulieferers TSMC bei einer Konferenz in Taipeh über das Thema reden hörte…

Demnach soll der Fingersensor direkt in das Touch-Display eingebaut sein. Dieses soll auch deutlich vergrößert werden, was in einem neuen Display-Format von 18.5:9 statt 16:9 im aktuellen iPhne 7 resultieren soll.

Kommt auch ein Infrarot-Sensor für Augmented Reality?

Außerdem sprechen die Quellen des Reports von einem neuen Infrarot-Sensor, der in das Smartphone eingebaut werden soll. Zusammen mit der Kamera soll er ein zweites Highlight des iPhone 8 sein und für Augmented-Reality-Funktionalität verantwortlich sein.