iPhone 8: So groß soll es angeblich sein (Vergleich mit iPhone 7)

Welchen Formfaktor wird das neue iPhone 8 im Herbst aufweisen?

Aus der Zuliefererkette will iDropNews – weder verwandt noch verschwägert mit iTopnews – die angeblichen Maße des Jubiläums-iPhones erfahren haben.

Demnach soll das Gerät 143,59 Millimeter lang, 70,94 Millimeter breit und 7,57 Millimeter tief sein. Somit würde sich die Größe zwischen dem aktuellen iPhone 7 (138,3 x 67,1 x 7,1) und dem 7 Plus (158,2 x 77,9 x 7,3) einpendeln.

Links seht Ihr in dem Mockup das iPhone 7, rechts das 7 Plus, in der Mitte dann das angebliche iPhone 8:

Passend dazu: Ein neues Konzept-Design vereint die wichtigsten iPhone-8-Leaks. Twitter-User VenyaGeskin1 hatte angeblich Zugriff auf einen frühen Prototypen und hat auf dessen Basis eigene 3D-Bilder erstellt.

Neue iPhone-8-Renderings aufgetaucht

Auf diesen Fotos nimmt das Display einen Großteil der Vorderseite des Geräts ein, was durchaus an das LG G5 erinnert. Auf der Rückseite befindet sich demnach der Fingerprint-Scanner unter dem Apple-Logo. Aus unserer Sicht dürfte es so nicht kommen…

Diesmal befindet sich der Blitz nicht mehr auf dem vertikalen Kamera-Buckel, sondern er liegt darunter. Cnet fasst in dem Artikel noch weitere ältere Leaks zusammen und schafft so außerdem eine schöne Übersicht.