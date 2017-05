iPhone 8 Rendering nach angeblichen Original-Daten aufgetaucht

Wieder ist ein neues Rendering des iPhone 8 aufgetaucht, das angeblich auf Original-Daten basiert.

In den letzten Tagen wurden einige Bilder, Renderings und Gerüchte rund um die nächste Generation des beliebtesten Smartphones der Welt veröffentlicht. Wir kommen noch mal zurück auf den bekannten Leaker OnLeaks, der wieder Öl ins Feuer gießt – mit frischen Renderings in einem Video.

Die Besonderheit: Angeblich soll das 3D-Modell auf originalen CAD-Daten basieren.

Neues Video soll Design vom iPhone 8 zeigen

Würde das stimmen, wäre dies also sehr nah am wirklichen Design. OnLeaks merkt jedoch an, dass er nicht bestätigen kann, dass das gezeigte Modell wirklich akkurat ist.

Bestimmte Details wie die vertikal angeordneten Kameralinsen lassen sich auch hier wieder erkennen. Wir zeigen Euch hier noch mal das Video von OnLeaks: