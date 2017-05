iPhone 8: Neues Konzept mit randlosem Display und Touch Bar

Aktuell fasziniert uns dieses Konzept des iPhone 8 mit einer mobilen Version der Touch Bar.

Die Designer der Webseite iDropnews haben sich mit dem neuen Entwurf an den aktuellen Debatten um den Look des iPhone 8 beteiligt. Nicht nur beziehen sie damit Stellung in Sachen Touch ID – das hier vorn im Display integriert ist – auch eine Multi-Touch-Leiste wurde erdacht.

Sie wechselt offenbar den Platz mit dem Fingersensor, sobald das iPhone entsperrt ist. Dann kann sie, wie die Touch Bar im MacBook Pro 2016, verschiedene Buttons für diverse, kontextabhängige Befehle darstellen.

Kontextabhängige Buttons unter randlosem Display

So etwa, wie oben zu sehen, Telefon-Buttons bei einem eingehenden Anruf oder Musik-Buttons zur Regelung der aktuellen Song-Wiedergabe. Effekt des Ganzen ist ein komplett randloses Display, das aber zwei unterschiedliche Bereich für mehr Variabilität hat.

Ein spannender Entwurf, der auf anderen der Fotos auch mit der aus anderen Zeichnungen und Entwürfen bekannten, vertikalen Kamera erweitert wird – und durch seine genaue Analyse tatsächlich nach einem denkbaren, neuen iPhone 8 aussieht.