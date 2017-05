iPhone 8: Hüllenvergleich mit iPhone 7 zeigt mögliche Größe

Das iPhone 8 könnte größentechnisch zwischen dem iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus liegen.

Zumindest wird dies von einem Vergleich nahegelegt, den die japanische Seite Mac Otakara durchgeführt hat. In Fotos und Videos haben sie ein iPhone 7 sowie ein iPhone 7 (Plus) neben und in eine geleakte Schutzhülle des für den Herbst erwarteten iPhone 8 gelegt.

Entspräche die Hülle den tatsächlichen Geräte-Maßen, wäre das iPhone 8 im Grunde genauso breit wie das iPhone 7 und etwas höher. Die Aussparungen an der Seite legen zudem nahe, dass die Standby- und Lautstärke-Buttons keine Veränderung in der Größe erfahren werden.

Vertikale Kamera mit größerer Linse?

Spannend an dem Vergleich ist außerdem noch die Frage der Kamera. Das rückseitige, entsprechend der aktuellen Gerüchtelage vertikal gestanzte Loch ist wesentlich größer als die Dual Kamera des iPhone 7 Plus.

In der Breite entspricht es eher dem Durchmesser der kreisrunden Linse vom iPhone 7. Es scheint also möglich zu sein, dass das iPhone 8 mit einer Dual Kamera mit größeren Linsen daherkommt – oder aber einfach mit einem breiteren Rahmen für ähnlich gute Foto-Technologie.

Kein Touch ID auf der Rückseite

Erfreulich für viele dürfte noch die fehlende Aussparung für Touch ID auf der Rückseite sein. Das geleakte Case widerspricht damit einigen Gerüchte, dass Apple den Fingersensor rückseitig verbauen werde. Was es visuell weiterhin hergibt, könnt Ihr selbst im zum Vergleich gehörigen Video sehen: